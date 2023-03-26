Промоутер розповів, хто з претендентів на титул Усика небезпечніший за Ф'юрі
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найнебезпечнішим серед претендентів на титули українця вважає британця Джо Джойса
Про це Красюк розповів у коментарі Fighting On The Inside Podcast.
За його словами, найнебезпечнішим серед трьох обов'язкових претендентів на титул він вважає Джо Джойса.
"У нас є три обов'язкових претенденти - Даніель Дюбуа, номер один за правилами WBA, а потім IBF – Філіп Хрговіч, який номер два і чемпіон WBO Джо Джойс. Я вважаю, що найскладніший тест для Усика – це Джо Джойс. Це буде складний бій. Це може бути навіть складніший поєдинок, ніж з Тайсоном Ф'юрі" – сказав Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Усик та Джойс зустрічалися у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу у 2013 році, українець переміг британця за очками.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
- 25 березня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі планує провести наступний бій влітку 2023 року проти Джо Джойса.
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