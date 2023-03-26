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Промоутер розповів, хто з претендентів на титул Усика небезпечніший за Ф'юрі

26 березня, 2023 неділя
15:06
Спорт Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найнебезпечнішим серед претендентів на титули українця вважає британця Джо Джойса

Про це Красюк розповів у коментарі Fighting On The Inside Podcast

За його словами, найнебезпечнішим серед трьох обов'язкових претендентів на титул він вважає Джо Джойса.  

"У нас є три обов'язкових претенденти - Даніель Дюбуа, номер один за правилами WBA, а потім IBF – Філіп Хрговіч, який номер два і чемпіон WBO Джо Джойс. Я вважаю, що найскладніший тест для Усика – це Джо Джойс. Це буде складний бій. Це може бути навіть складніший поєдинок, ніж з Тайсоном Ф'юрі" – сказав Красюк. 

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Усик та Джойс зустрічалися у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу у 2013 році, українець переміг британця за очками.  


 
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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