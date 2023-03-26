Про це Красюк розповів у коментарі Fighting On The Inside Podcast.

За його словами, найнебезпечнішим серед трьох обов'язкових претендентів на титул він вважає Джо Джойса.

"У нас є три обов'язкових претенденти - Даніель Дюбуа, номер один за правилами WBA, а потім IBF – Філіп Хрговіч, який номер два і чемпіон WBO Джо Джойс. Я вважаю, що найскладніший тест для Усика – це Джо Джойс. Це буде складний бій. Це може бути навіть складніший поєдинок, ніж з Тайсоном Ф'юрі" – сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Усик та Джойс зустрічалися у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу у 2013 році, українець переміг британця за очками.