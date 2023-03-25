Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

За його інформацією, після зриву поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі планує зустрітися з Джо Джойсом, а Олександр Усик боксуватиме проти ще одного важковаговика з Великої Британії - Даніеля Дюбуа.

"Джо Джойс, схоже, буде фаворитом Ф'юрі цього літа, тоді як Усик, ймовірно, піде на Даніеля Дюбуа", - написав Коппінджер.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Джо Джойс є претендентом на один з титулів, якими володіє українець - WBO. Для того, аби підтвердити цей статус британцю необхідно перемогти 15 квітня китайця Чжан Чжилея.

Даніель Дюбуа є офіційним претендентом на пояс WBA, а хорват Філіп Хрговіч - на титул IBF.