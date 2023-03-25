Ф'юрі обрав нового суперника після провалу переговорів з Усиком
Тайсон Ф'юрі планує провести наступний бій влітку 2023 року проти іншого британського боксера - Джо Джойса
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.
За його інформацією, після зриву поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі планує зустрітися з Джо Джойсом, а Олександр Усик боксуватиме проти ще одного важковаговика з Великої Британії - Даніеля Дюбуа.
"Джо Джойс, схоже, буде фаворитом Ф'юрі цього літа, тоді як Усик, ймовірно, піде на Даніеля Дюбуа", - написав Коппінджер.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Джо Джойс є претендентом на один з титулів, якими володіє українець - WBO. Для того, аби підтвердити цей статус британцю необхідно перемогти 15 квітня китайця Чжан Чжилея.
Даніель Дюбуа є офіційним претендентом на пояс WBA, а хорват Філіп Хрговіч - на титул IBF.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
- 25 березня Усик та Ф'юрі повідомили WBA про те, що припинили переговори про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе