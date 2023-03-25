WBA виніс остаточний вердикт стосовно бою Усика та Ф'юрі
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі повідомили WBA про те, що припинили переговори про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської асоціації Жільберто Мендоса у twitter.
За його словами, команди Усика та Ф'юрі припинили переговори, а WBA планує отримати медичний висновок щодо травми обов'язкового претендента на титул українця - британця Даніеля Дюбуа, аби оцінити, чи зможе він найближчим часом вийти на ринг.
"Оновлення про бій Усика проти Ф’юрі: WBA було повідомлено про припинення переговорів про об’єднання. Наступним кроком комітет WBA вимагатиме медичний висновок щодо травми Дюбуа", - написав Мендоса.
У грудні 2022 року менеджера британця Баррі Макгіган заявив, що Даніель Дюбуа травмувався у бою проти Кевіна Ларени з ПАР та вибув на пів року.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Усику призначено обов'язкових претендентів і за двома іншими версіями - за лінією WBO - це інший представник Великої Британії Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
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