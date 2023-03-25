WBA виніс остаточний вердикт стосовно бою Усика та Ф'юрі

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської асоціації Жільберто Мендоса у twitter.

За його словами, команди Усика та Ф'юрі припинили переговори, а WBA планує отримати медичний висновок щодо травми обов'язкового претендента на титул українця - британця Даніеля Дюбуа, аби оцінити, чи зможе він найближчим часом вийти на ринг.

"Оновлення про бій Усика проти Ф’юрі: WBA було повідомлено про припинення переговорів про об’єднання. Наступним кроком комітет WBA вимагатиме медичний висновок щодо травми Дюбуа", - написав Мендоса.

У грудні 2022 року менеджера британця Баррі Макгіган заявив, що Даніель Дюбуа травмувався у бою проти Кевіна Ларени з ПАР та вибув на пів року.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Усику призначено обов'язкових претендентів і за двома іншими версіями - за лінією WBO - це інший представник Великої Британії Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.