Промоутер розповів обнадійливі новини стосовно супербою Усик - Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен, який презентує інтереси Тайсона Ф’юрі, розповів, що 15 лютого у нього відбудеться зустріч з представниками Олександра Усика
Про це повідомляє talkSPORT.
"Ми дуже, дуже близькі до підписання угоди на бій з Усиком. Дуже, дуже близькі. Представники Олександра прилетять 15 лютого, сподіваюся, ми отримаємо якісь новини для всіх. Ми близькі до того, щоб це зробити. Ми зустрінемося 15 лютого. Разом зі мною на матч "Арсенал" – "Ман Сіті" поїде його промоутер Красюк. Сподіваюся, якщо зможу його достатньо напоїти вином, ми зможемо укласти угоду. Зустрічаємося з ним, щоб узгодити різні сценарії, щоб бій відбувся. Обом сторонам потрібно подолати ще кілька перешкод. Вони не непереборні, зовсім ні", - сказав промоутер Френк Воррен.
За словами представника Ф'юрі, у переговорах стосовно бою наступає переломний момент.
"Місце проведення поєдинку – це головне. Зрозуміло, що ми підстрахувалися і з датою 29 квітня, і з "Вемблі". Я хотів би побачити цей поєдинок саме тут, щоб побити рекорди. Але з точки зору боксерів і їхніх банківських рахунків, вони хотіли б максимізувати те, що можуть заробити за історичний бій. Ситуація така, що її потрібно вирішити цього тижня, тому що інакше цього бою просто не відбудеться. Буде погано для боксу і для всіх у спорті, якщо ми цього не зробимо", - сказав Воррен.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 12 лютого повідомлялося, що Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі не можуть домовитися про фінансові умови поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- Після цього Ф'юрі запропонував Усику зустрітися 29 квітня в Лондоні, а у разі відмови британець має намір битися з іншим суперником.
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