Промоутер розповів, з ким Джошуа битиметься після Усика

Про це повідомляє vRINGe.com.

За його словами, Ентоні Джошуа байдуже, з ким битися - Тайсоном Ф'юрі чи Деонтеєм Вайлдером, адже його цікавить виключно титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), за який битимуться британець та американець.

"Нас цікавить той, у кого є пояс. Справа ніколи не була у Ф'юрі. Головне - пояс WBC та звання абсолютного чемпіона. Є у мене передчуття, що бій Ф'юрі - Вайлдер не відбудуться й 9 жовтня. Сподіваюся, що відбудеться, але не впевнений. До того ж, Джошуа повинен подбати про Усика. А це буде дуже складний поєдинок. Але хто б не виграв цей бій, Ф'юрі або Вайлдер стануть метою, тому що все спрямовано на визначення абсолютного чемпіона. Та все по порядку - спочатку Усик, 25 вересня"", - сказав Хірн.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Ентоні Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу WBC.

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

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