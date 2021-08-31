Промоутер розповів, з ким Джошуа битиметься після Усика
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що після бою з українським боксером Олександром Усиком британець планує зустрітися з переможцем поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером
Про це повідомляє vRINGe.com.
За його словами, Ентоні Джошуа байдуже, з ким битися - Тайсоном Ф'юрі чи Деонтеєм Вайлдером, адже його цікавить виключно титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), за який битимуться британець та американець.
"Нас цікавить той, у кого є пояс. Справа ніколи не була у Ф'юрі. Головне - пояс WBC та звання абсолютного чемпіона. Є у мене передчуття, що бій Ф'юрі - Вайлдер не відбудуться й 9 жовтня. Сподіваюся, що відбудеться, але не впевнений. До того ж, Джошуа повинен подбати про Усика. А це буде дуже складний поєдинок. Але хто б не виграв цей бій, Ф'юрі або Вайлдер стануть метою, тому що все спрямовано на визначення абсолютного чемпіона. Та все по порядку - спочатку Усик, 25 вересня"", - сказав Хірн.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Ентоні Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу WBC.
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Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
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