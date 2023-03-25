Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі

Про це повідомляє Fighting On The Inside Podcast.

"На мою думку, найбільша проблема Тайсона Ф'юрі в житті - у нього немає мети перед самим собою, напрямку, куди йти. Так, він підкорив певні висоти, багато чого досяг і заробив досить пристойні гроші. Він не бідний, йому не потрібно вставати о 5:00 і йти на роботу. Але що в нього далі? Йому всього лише 34 роки - це навіть не половина життя. Він може зіштовхнутися з проблемами, бо його світогляд не сформований. Якщо Тайсон Ф'юрі не змінить свій світогляд та відношення до життя, він зіштовхнеться з великими проблемами. Звісно, я не бажаю йому проблем, але можу передбачити це. Ф'юрі може потрапити в психологічний лабіринт, з якого неможливо знайти вихід", - сказав Олександр Красюк.

Промоутер Усика також порівняв Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Якщо запитаєте про мої емоції, коли чую ім'я Ентоні Джошуа, я скажу: "Любов, повага, маскулінність, людина слова, сміливість". У мене дуже теплі відчуття до Джошуа. Якщо запитаєте мене про Тайсона Ф'юрі, я скажу: "Співчуття, жалість, бажання якось допомогти". Це парадоксально, коли маєш такі відчуття, говорячи про таку величезну зірку боксу, але що є, то є. І це не моє відношення до нього. Це моє враження від його ставлення до інших людей. Він автор цих емоцій, не я", - сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).