Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі

Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі

25 березня, 2023 субота
21:58
Спорт Олександр Красюк

Олександр Красюк, який представляє інтереси українця Олександра Усика, поділився думками про недоліки володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі

Про це повідомляє Fighting On The Inside Podcast.

"На мою думку, найбільша проблема Тайсона Ф'юрі в житті - у нього немає мети перед самим собою, напрямку, куди йти. Так, він підкорив певні висоти, багато чого досяг і заробив досить пристойні гроші. Він не бідний, йому не потрібно вставати о 5:00 і йти на роботу. Але що в нього далі? Йому всього лише 34 роки - це навіть не половина життя. Він може зіштовхнутися з проблемами, бо його світогляд не сформований. Якщо Тайсон Ф'юрі не змінить свій світогляд та відношення до життя, він зіштовхнеться з великими проблемами. Звісно, я не бажаю йому проблем, але можу передбачити це. Ф'юрі може потрапити в психологічний лабіринт, з якого неможливо знайти вихід", - сказав Олександр Красюк.

Промоутер Усика також порівняв Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Якщо запитаєте про мої емоції, коли чую ім'я Ентоні Джошуа, я скажу: "Любов, повага, маскулінність, людина слова, сміливість". У мене дуже теплі відчуття до Джошуа. Якщо запитаєте мене про Тайсона Ф'юрі, я скажу: "Співчуття, жалість, бажання якось допомогти". Це парадоксально, коли маєш такі відчуття, говорячи про таку величезну зірку боксу, але що є, то є. І це не моє відношення до нього. Це моє враження від його ставлення до інших людей. Він автор цих емоцій, не я", - сказав Красюк.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Читайте також:
На фото Збройні сили України
24 березня, 2023 п'ятниця
У Раду внесли законопроєкт про дозвіл військовим демобілізовуватися: кого стосується
Джозеф Байден
23 березня, 2023 четвер
США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
Ван І
24 березня, 2023 п'ятниця
Китай закликав Європу підтримати його мирний план щодо України
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.03
    Купівля 38.03
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 березня
23:18
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 18 росіян
23:00
Сергій Гайструк
У Вінниці попрощалися з командиром медчастини батальйону "Дністер"
22:52
міномет
РФ атакувала Сумщину з мінометів, гранатометів і артилерії
22:41
Знищений російський танк
ЄС готує нові санкції щодо країн, які допомагають купувати РФ пральні машини для ремонту танків , - The Telegraph
22:40
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін намагатиметься позбутися ордера на свій арешт від МКС, - Фейгін
22:29
Гарет Саутгейт
Співчуваємо тому, що відбувається в Україні, але завтра буде гра у футбол, - тренер збірної Англії
22:15
Іран
Україна хотіла б зберегти нормальні відносини з Іраном, але він має зробити певні кроки, - спецпредставник Субх
21:55
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Більшість держпідприємств перейдуть до Фонду державного майна, - Шмигаль
21:49
Олексій Резніков
"Leopard вже налякані": Резніков висміяв ідею розконсервування в РФ Т-34
21:37
збірна Білорусі, збірна Швейцарії, Євро-2024
Білорусь ганебно пропустила 5 голів і програла Швейцарії у відборі на Євро-2024
21:37
Євросоюз
ЄС наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT
21:34
Ані Лорак
Не чекають і в РФ: у Краснодарі скасували концерт Ані Лорак
21:30
Володимир Зеленський
Оборонна підтримка, макрофін і спецтрибунал для РФ: Зеленський підбив підсумки тижня
21:17
РФ атакувала Дніпропетровщину артилерією та БПЛА
21:13
Євро-2024, збірна Вірменії, збірна Туреччини
Відбір на Євро-2024: Вірменія програла Туреччині у першому матчі Петракова
21:12
В'ячеслав Чорновіл
Цього дня на Бориспільській трасі загинув В'ячеслав Чорновіл
21:02
боєприпаси 155 мм
Завод боєприпасів у Польщі значно збільшить обсяги виробництва для України, - Моравецький
21:00
Анналена Бербок
Німеччина хоче вислати 30 російських дипломатів, - Focus
20:58
Збірна України, Зінченко
Хочу дуже подякувати українській армії, - Зінченко виступив з важливою заявою перед матчем Англія - Україна
20:45
Ексклюзив
Марк Фейгін
Китай не наважиться на відкрите постачання озброєнь Росії, - Фейгін
20:41
Азербайджанські війська
Армія Азербайджану взяла під контроль дороги на північ від Лачинського коридору
20:33
Крим
У Криму окупанти збільшили арешти та видачу повісток кримським татарам, - Центр нацспротиву
20:30
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Сі Цзіньпін знає, що Путін грубо порушив основний принцип міжнародного права і Статуту ООН, - дипломат Брайза
20:18
Під час протестів у Франції декілька людей дістали поранення унаслідок сутичок із поліцією
20:16
Збірна Шотландії, Євро-2024
Євро-2024: Шотландія розгромила Кіпр на старті кваліфікації
20:16
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Військові кораблі РФ перебували в районі "Північних потоків" за кілька днів до вибухів, - ЗМІ
20:03
OPINION
Юлія Бориско
І відчиняються таємні кімнати серця...
19:48
Володимир Путін
Путін підтвердив, що у Білорусі з'явиться російська ядерна зброя
19:44
"Слугу народу" Колісник визнали винною в недостовірному декларуванні, але звільнили від покарання через строк давності
19:38
Авдіївка
Окупанти випустили по Авдіївці дві авіаційні ракети
19:36
Путін
Росія виробить втричі більше боєприпасів і танків, ніж Захід поставить Україні, - Путін
19:25
Ватикан повернув Греції три фрагменти скульптур Парфенона
19:00
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Запорізьку АЕС
18:49
Окупанти
Окупанти надалі грабують мешканців Херсонщини, а ЗСУ за добу відбили понад 50 ворожих атак, - Генштаб
18:42
на фото: Часів Яр
Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих
18:29
Білорусь протест
Європа солідарна з народом Білорусі в боротьбі за демократію, - Боррель
18:15
Анонс
На телеканалі Еспресо - ексклюзивне інтерв’ю з Тімоті Снайдером
18:06
OPINION
Олеся Ісаюк
Другий найтяжчий ворог
18:00
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
КНР не зацікавлена в масових катастрофах в Україні та більшій частині Європи, - дипломат Брайза
17:35
Білоруси у Варшаві. 25 березня 2023 року
Білоруси святкують День Волі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV