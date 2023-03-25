Промоутер Усика назвав найбільшу проблему Ф'юрі
Олександр Красюк, який представляє інтереси українця Олександра Усика, поділився думками про недоліки володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі
Про це повідомляє Fighting On The Inside Podcast.
"На мою думку, найбільша проблема Тайсона Ф'юрі в житті - у нього немає мети перед самим собою, напрямку, куди йти. Так, він підкорив певні висоти, багато чого досяг і заробив досить пристойні гроші. Він не бідний, йому не потрібно вставати о 5:00 і йти на роботу. Але що в нього далі? Йому всього лише 34 роки - це навіть не половина життя. Він може зіштовхнутися з проблемами, бо його світогляд не сформований. Якщо Тайсон Ф'юрі не змінить свій світогляд та відношення до життя, він зіштовхнеться з великими проблемами. Звісно, я не бажаю йому проблем, але можу передбачити це. Ф'юрі може потрапити в психологічний лабіринт, з якого неможливо знайти вихід", - сказав Олександр Красюк.
Промоутер Усика також порівняв Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
"Якщо запитаєте про мої емоції, коли чую ім'я Ентоні Джошуа, я скажу: "Любов, повага, маскулінність, людина слова, сміливість". У мене дуже теплі відчуття до Джошуа. Якщо запитаєте мене про Тайсона Ф'юрі, я скажу: "Співчуття, жалість, бажання якось допомогти". Це парадоксально, коли маєш такі відчуття, говорячи про таку величезну зірку боксу, але що є, то є. І це не моє відношення до нього. Це моє враження від його ставлення до інших людей. Він автор цих емоцій, не я", - сказав Красюк.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Промоутер українця Олександр Красюк оголосив, що Олександр Усик після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
- 25 березня Усик та Ф'юрі повідомили WBA про те, що припинили переговори про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу.
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