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Промоутер звинуватив WBC у зриві супербою Усик - Ф'юрі

12 січня, 2022 середа
12:22
Спорт Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)

Промоутер Едді Хірн заявив, що через рішення WBC зірвався поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі

Про це повідомляє vRINGe.com

За словами Едді Хірна, він збирався вмовити британця Ентоні Джошуа відтермінувати реванш з Олександром Усиком та дозволити Тайсону Ф'юрі побитися з українцем за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Однак все зіпсувало рішення WBC (Всесвітньої боксерської ради) про розподіл гонорарів останнього у бою з обов'язковим претендентом на титул Ділліаном Вайтом з Великої Британії.  

"Всі розмови про те, щоб Джошуа відійшов убік та дозволив Усику та Ф'юрі визначити абсолютного чемпіона, одразу ж стали неактуальними. Адже я збирався про це поговорити з Джошуа, хоча його цей варіант і не влаштовує. Це рішення все ускладнює. Вайт має намір оскаржити ухвалу WBC в арбітражному суді. А це додатковий час", - пояснив Хірн. 

Він додав, що планував домовитися про відступні для Джошуа та Вайта. 

"Це ускладнює всю процедуру, а вона й так була непростою: домовитися про відступні і для Ентоні, і для Ділліана, прописати в контракті всі необхідні пункти, задовольнити всі чотири сторони. Уявіть, наскільки це все складно й довго", - зазначив Хірн.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

WBC зобов'язала його провести обов'язковий захист титулу у бою проти Ділліана Вайта. 

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

  • Нагадаємо, 11 січня Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт отримали тиждень, аби домовитися про поєдинок за звання чемпіона світу WBC. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Едді Хірн
Ділліан Вайт
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