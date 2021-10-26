Пропонували до $300 тис: Арахамія припустив, що до санкційного списку криміналітету помилки внесли навмисно
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про навмисне допущення 108 технічних помилок у списку санкцій РНБО проти криміналітету
Про це передає Liga.net.
Арахамія вважає, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони були допущені навмисно.
Він зазначив, "різного роду люди" повідомляють, що корумповані працівники правоохоронних органів нібито приходили до них і пропонували від $100 тис. до $300 тис. винагороди, щоб допустити помилки під час складання санкційного списку криміналітету, щоб підсанкційні особи мали можливість пересуватися за кордон.
"Просто продавали цей список і все – на жаль, так. Правда життя", – додав Арахамія.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у рішенні Радбезу було зроблено 108 помилок щодо введення санкцій проти кримінальних авторитетів і це була помилка МВС.
- Очільник МВС Денис Монастирський назвав список помилок, яких припустились при формуванні санкційного списку криміналітету.
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