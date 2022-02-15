Пропозиція Держдуми РФ визнати "ЛДНР" ускладнить ситуацію в Європі, - Подоляк

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Звісно, вихід Росії з Мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці "Нормандського формату", виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", - зазначив Михайло Подоляк.



Також він назвав заклик Держдуми до Володимира Путіна визнати "ЛДНР" є "ескалаційною дією", яка ускладнить ситуацію в Європі.



Михайло Подоляк наголосив, що навіть порушення в Росії питання щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських угод.



"Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі", - підсумував він.

У відповідь на кроки Держдуми Верховна Рада 15 лютого ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.

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