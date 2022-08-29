Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Ми можемо говорити обережно, що вони масштабувалися. Представники ЗСУ не просто так закликали до певного режиму тиші. Бойові дії активізуються і зайвий розголос про них у відкритих джерелах може зашкодити нашим захисникам. Можемо опиратися на те, що є. Перший прорив оборони для росіян був дуже неприємним сюрпризом", - розповів він.

Експерт наголосив, що це доводить реакція пропаганди.

"Це при тому, що наші захисники доволі активно застосовували по них HIMARS. ГУР говорило, що росіяни обладнали в інженерному плані три лінії оборони, але є питання, чи є стільки живої сили, щоб їх зайняти. Побудова бойових порядків, коли попереду стоять примусово мобілізовані з ОРДЛО, а ззаду стоять російські десантники і обидва елементи побудови побігли під ударами ЗСУ, наштовхує на думку, що росіяни були вимушені оригінально будувати свою оборону. Їм живої сили в деяких моментах не вистачає, хоча є дані, що їх там 30 батальйонно-тактичних груп, що є великим угрупованням військ", - підсумував Киричевський.