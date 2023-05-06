Прорив водогону у Києві: напір води майже за висоту багатоповерхівки
У столиці 6 травня на вулиці Велика Васильківська стався прорив водогону
Про це повідомляють столичний телеграм-канал Реальний Київ.
У першій половині дня 6 травня у Києві стався прорив водогону на вулиці Велика Васильківська. Очевидці інциденту зафіксували напір води майже за висоту багатоповерхівки.
Внаслідок прориву труби постраждали квартири киян та 4 автомобілі. Каміння, яке вилітало під струменем води, вибивало вікна та позаливало балкони.
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