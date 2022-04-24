"Просимо в Бога великої Благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія": Зеленський привітав українців з Великоднем
Президент Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Великоднем
Голова держави звернувся у відеозверненні до народу з Софійського собору.
Зеленський наголосив, що Софійський собор – святиня, яка вистояла попри ворожі навали та окупацію. Він також додав, що цього року ми долаємо темні часи. Попри те, що зараз не у світлих одежах, та ми боремося за світлу ідею.
"На Великдень ми просимо в Бога великої Благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання. З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем", – зазначив Зеленський.
- Сьогодні, 24 квітня, християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.
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