"Проскакуємо між крапельками": синоптик Наталка Діденко пообіцяла комфортну погоду в понеділок
У понеділок, 24 жовтня, в Україні очікується вогка, але тепла погода без істотних опадів
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"Завтра проскакуємо між крапельками. Дощами, тобто", - написала Наталка Діденко.
За її словами, 24 жовтня в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях.
"Але вже завтра вдень - скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда.
Температура повітря в Україні досить комфортна +10+18 градусів. У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів. Далі - знову дощики, але не холодно", - спрогнозувала Наталка Діденко.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.94
Купівля 39.94Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 38.27Продаж 39.37
- Актуальне
- Важливе