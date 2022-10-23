Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Завтра проскакуємо між крапельками. Дощами, тобто", - написала Наталка Діденко.

За її словами, 24 жовтня в Україні буде хоч і вогко, проте без істотних опадів. Лише найближчої ночі пройдуть дощі в східних областях.

"Але вже завтра вдень - скрізь без особливих опадів. Тумани періодичні, щоправда.

Температура повітря в Україні досить комфортна +10+18 градусів. У Києві понеділок буде без дощу, вдень до +14, +15 градусів. Далі - знову дощики, але не холодно", - спрогнозувала Наталка Діденко.

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