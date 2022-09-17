Просування на Херсонщині досить результативне, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Рано звітувати про успіхи Збройних сил України на Півдні, вони даються дуже важкими боями та зусиллями
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Дуже рано ще говорити про успіхи та звітувати про них, тому що вони даються дуже важкими боями та зусиллями. Просування не таке стрімке і швидке, якби нам хотілося, але досить результативне", - зазначила вона.
Гуменюк наголосила, що звіт буде, як тільки ЗСУ закріплять позиції.
"Майже вся лінія фронту палає досить потужно, оскільки просування розраховане з дуже незвичайним стратегічним елементом. Я думаю, в підручники військової майстерності поповняться багатьма прикладами саме з цієї війни", - підсумувала керівниця пресцентру.
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