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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Просування ЗСУ доволі переконливе: ми на кілометри заглибилися у напрямку лінії зіткнення, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Ексклюзив

Просування ЗСУ доволі переконливе: ми на кілометри заглибилися у напрямку лінії зіткнення, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

9 вересня, 2022 п'ятниця
16:46
війна з Росією Карта Херсонщина

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"На Півдні традиційно спекотно, хоч оксамитовий сезон замінився на бавовняний, ми продовжуємо тримати стрій та поширювати наші міцні позиції. Але поки що зарано проголошувати те, що ви всі від нас чекаєте. Хоча можу сказати, що наше просування досить переконливе і кілометраж красномовний, від двох до кількох десятків кілометрів ми дозволили собі углибитися у напрямку лінії зіткнення, яку посуваємо поступово на схід. У північно-західній частині Херсонщини відбулося  ще глибше занурення до  ворожих підрозділів, серед яких, до речі, продовжуються розхитування вже більше  психоневрологічної обстановки, оскільки підрозділи ворога морально нестійкі", - прокоментувала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня".

Наталія Гуменюк зауважила, що серед російських вояків постійно виникають бунти та відмови брати участь у бойових діях, купами написані рапорти з відмовами йти у бій – це все дає нам надію на те, що "жест доброї волі" все ближче і ближче.

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Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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