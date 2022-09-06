Виснаження росіян триває і воно має результати, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дійсно виснаження ворога триває і воно має свої результати. Запаси ракетного озброєння зменшуються, а поповнювати немає звідки. Дія санкцій має свою проєкцію також. Знищення складів боєприпасів змушує росіян використовувати при ракетно-артилерійських обстрілах браковану зброю і можливо, не дуже якісну за залишковим принципом. Все, що залишилось підтягується в бойову роботу", - розповіла вона.