Виснаження росіян триває і воно має результати, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Російська армія почала використовувати браковану зброю при ракетно-артилерійських обстрілах
Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Дійсно виснаження ворога триває і воно має свої результати. Запаси ракетного озброєння зменшуються, а поповнювати немає звідки. Дія санкцій має свою проєкцію також. Знищення складів боєприпасів змушує росіян використовувати при ракетно-артилерійських обстрілах браковану зброю і можливо, не дуже якісну за залишковим принципом. Все, що залишилось підтягується в бойову роботу", - розповіла вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.25
- Актуальне
- Важливе