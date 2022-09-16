Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.

Так, шахраї зверталися до підприємств від імені Валентина Резніченка. Вони просили допомогти зібрати кошти на дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, GPS-навігатори та далекоміри.

У свою чергу Резніченко наголосив, що Дніпропетровська ОДА ніколи й нікому не писала таких листів. Також він зазначив, що людей, які підробили документи, уже затримано. Він закликав громадян не вестися на такі підробки та перевіряти будь-яку інформацію.

"Війна йде за нашу честь та гідність. І вона не тільки на фронті. Вона всередині кожного з нас. Ця гидота - такий же ворог нашої країни, як і ті, проти яких стоїмо на полі бою…" - написав Резніченко.

Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив список фейків, які росіяни продукували упродовж 15 вересня.