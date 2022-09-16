Просять у підприємств допомогти ЗСУ дронами і тепловізорами від імені ОВА: на Дніпропетровщині закликали не вестися на листи шахраїв
Шахраї від імені Дніпропетровської обласної військової адміністрації зверталися до підприємств із проханням допомогти ЗСУ дронами й тепловізорами
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко.
Так, шахраї зверталися до підприємств від імені Валентина Резніченка. Вони просили допомогти зібрати кошти на дрони, тепловізори, прилади нічного бачення, GPS-навігатори та далекоміри.
У свою чергу Резніченко наголосив, що Дніпропетровська ОДА ніколи й нікому не писала таких листів. Також він зазначив, що людей, які підробили документи, уже затримано. Він закликав громадян не вестися на такі підробки та перевіряти будь-яку інформацію.
"Війна йде за нашу честь та гідність. І вона не тільки на фронті. Вона всередині кожного з нас. Ця гидота - такий же ворог нашої країни, як і ті, проти яких стоїмо на полі бою…" - написав Резніченко.
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