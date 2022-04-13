Протест у спідньому й зі "скривавленими" ногами: в Естонії влаштували акцію проти масових зґвалтувань українських жінок і дітей російськими солдатами
Активісти вийшли до російського посольства в Естонії, щоб виступити проти зґвалтувань дітей та дорослих російськими військовими
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Активістки зібралися перед посольством Російської Федерації, щоб привернути увагу до масового сексуального насильства російських військових над українськими жінками та дітьми.
"Російські солдати ґвалтують і вбивають невинних жінок і дітей в Україні, в Естонії та скрізь", - заявляють організатори акцій.
Близько двадцяти жінок стояли під посольством Росії напівоголеними до поясу з чорними мішками на голові, зв'язаними руками та вимащеними у штучній крові ногами.
- Нагадаємо, на Херсонщині росіяни зґвалтували 16-річну вагітну дівчину і 78-річну бабусю.
- Раніше у Міноборони повідомили, що у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина: вона померла, хлопчик посивів.
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