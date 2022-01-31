Проти Лукашенка подали позов до суду в Гаазі з обвинуваченням у геноциді
Польський адвокат Томаш Вілінський подав позов до міжнародного суду в Гаазі проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із звинуваченням у геноциді
Про це повідомляє NEXTA.
"Адвокат Томаш Вілінський звинувачує "громадянина Олександра Лукашенко і його спільників" (Тертеля, Карпенкова та інших) у геноциді та злочинах проти людяності", - йдеться у повідомленні.
Іван Тертель є головою Комітету держбезпеки Білорусі, а Микола Карпенков - заступник міністра внутрішніх справ країни. Проти них та Лукашенка заяву до суду направили за підтримки правозахисних організацій та Народного антикризового управління.
"Вона містить 160 сторінок правового обґрунтування та 40 тис. сторінок документів у додатку", - зазначає видання.
Заяву направили від імені великої кількості громадян Білорусі та голови Народного антикризового управління Павла Латушка.
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