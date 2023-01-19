Про це у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин, який подавав звернення в ОГП.

Нардеп каже, що, на його думку, в різдвяній промові церковник УПЦ МП дозволив собі слова, які сіють розбрат серед вірян. А саме:

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета.

Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали гоніння на церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".

Офіс генпрокурора зазначив, що обставини, викладені нардепом, будуть перевірені під час досудового розслідування. Відомості в ЄРДР внесені з кваліфікацією "розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті" поєднане з обманом.

Нагадаємо, 7 січня, на Різдво, Митрополит ПЦУ Епіфаній провів в Лаврі перше богослужіння після того, як храм забрали в УПЦ МП і повернули державі.

ПЦУ проводила службу у головному храмі Лаври також на Водохреще.

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