Митрополит ПЦУ Епіфаній проводить в Лаврі богослужіння з нагоди Різдва. НАЖИВО
7 січня 2023 року митрополит Православної церкви України Епіфаній звершує богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Богослужіння ПЦУ в Лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два храми Києво-Печерської Лаври – Свято-Успенський собор та Трапезну церкву.
Після отримання відповідного листа, ПЦУ оголосила, що святкову божественну літургію з нагоди Різдва Христового митрополит Епіфаній звершить 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9:00.
Поліція несе посилену службу по периметру Києво-Печерської Лаври та безпосередньо на території Верхньої Лаври. Безпеку забезпечуватимуть 3 тис. правоохоронців.
- 5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі.
- 6 січня Мінкульт дав дозвіл на проведення Епіфанієм Різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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