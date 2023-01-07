Митрополит ПЦУ Епіфаній проводить в Лаврі богослужіння з нагоди Різдва. НАЖИВО

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Богослужіння ПЦУ в Лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два храми Києво-Печерської Лаври – Свято-Успенський собор та Трапезну церкву.

Після отримання відповідного листа, ПЦУ оголосила, що святкову божественну літургію з нагоди Різдва Христового митрополит Епіфаній звершить 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9:00.

Поліція несе посилену службу по периметру Києво-Печерської Лаври та безпосередньо на території Верхньої Лаври. Безпеку забезпечуватимуть 3 тис. правоохоронців.

5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі.

6 січня Мінкульт дав дозвіл на проведення Епіфанієм Різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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