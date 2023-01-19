Епіфаній проведе літургію на Водохреще в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Божественна літургія та чин освячення води громада ПЦУ на чолі з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм розпочнуться 19 січня о 09:00
Про це пише у твітер Православної церкви України.
"Добра новина з нагоди великого світлого свята: урочисте богослужіння з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господнього, Блаженніший Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври", - йдеться у дописі.
Божественна літургія та чин освячення води розпочнуться 19 січня о 09:00.
- Нагадаємо, 7 січня, на Різдво, Митрополит ПЦУ Епіфаній провів в Лаврі перше богослужіння після того, як храм забрали в УПЦ МП і повернули державі.
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