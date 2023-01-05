Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі

Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі

5 січня, 2023 четвер
14:05
Суспільство Успенський собор та Трапезна церква Києво-Печерської лаври

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про перехід Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври до держави

Про це інформує в фейсбуці Олександр Ткаченко.

"Щойно завершила роботу Комісія для прийняття-передання Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави", - наголосив Ткаченко.

Міністр культури пише, що ці дві споруди, які розташовані на території заповідника, передали у погодинне безоплатне користування Українській православній церкві з 2016 року згідно з договором, термін якого сплинув 31.12.2022.

"Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу", - роз'яснив Ткаченко.

Читайте такожЯк Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна

За підсумками роботи підписали відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Митрополит Павло не з'явився на останнє засідання комісії, проте це є перешкодою для повернення держмайна. Документи направили й іншій стороні на ознайомлення.

В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української православної церкви, Міністерство культури та інформаційної політики України.

Читайте такожМикола Княжицький. В Україні потрібно заборонити Російську православну церкву

"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення, дуже важливо дотримуватися процедури охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми й будемо притримуватись надалі", - додав міністр.

  • Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
  • 31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".
  • 31 грудня 2022 року, на території Києво-Печерської лаври священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами. 
  • Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередньо заявляв, що від 1 січня більше не діятиме договір оренди церквою Московського патріархату двох головних храмів Верхньої Лаври. Мова про Успенський собор та Трапезну церкви. У неділю, 1 січня 2023 року, представників Української православної церкви Московського патріархату не допустили до храмів Верхньої лаври. Вони молилися у Нижній.
  • Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершить Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Культура
УПЦ МП
новини Києва
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
4 січня, 2023 середа
Церква має визначати, хто може називатися православним
ОПЗЖ
4 січня, 2023 середа
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
4 січня, 2023 середа
Найбагатший боксер світу ухвалив рішення щодо бою з Усиком
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.56
    Продаж 42.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 січня
15:03
Німеччина уряд
В уряді Німеччини після рішення Парижа про танки пообіцяли нові поставки зброї Україні
15:01
Німеччина Україна
"Ми досягли меж своїх можливостей": у Німеччині заявили про досягнення ліміту щодо прийому українських біженців
14:57
Ворожа військова техніка в Маріуполі
Окупанти посилюють протиповітряну оборону навколо Маріуполя, - Андрющенко
14:56
Ексклюзив
Окупанти зосередили нові удари вже не на Бахмуті, а на Соледарі, - військовий аналітик Гетьман
14:55
Херсонщина
На Херсонщині у Бериславі російський снаряд убив родину
14:52
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін вперше відмовився від підсумкових щорічних виступів через проблеми зі зовнішністю, тому лікарі заховали його не на один тиждень, - ексголова СБУ Наливайченко
14:34
Королева Данії Маргрете II
Королева Данії відмовилась від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через росіянку в журі, - ЗМІ
14:30
За два тижні з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювалася всього одна людина, - голова ОВА
14:28
Бундестаг
Глава оборонного комітету Бундестагу заявила про необхідність передати Україні БМП Marder
14:25
McDonald's
McDonald's виходить з ринку Казахстану через обмеження в постачанні російського м'яса
14:20
Аmazon
Amazon звільнить рекордну кількість людей за всю історію компанії - понад 18 тисяч
14:17
"Зерновий коридор": У Босфорі внаслідок гальмування російської інспекції утворилася черга з понад сотні суден
14:02
OPINION
Валерій Пекар
Не з'їхати з глузду. Пункт перший у плані на 2023 рік
13:59
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили "три найважливіші моменти"
13:58
Оновлено
Обстріл пожежної частини в Херсоні 5 січня
Росіяни атакували центр Херсона, є загиблий
13:57
Окупанти обстріляли село Приморське на Запоріжжі, двоє людей загинули, троє поранені
13:45
У Петербурзі горить 400 кв. м заводу "Білорусь МТЗ", є загиблі
13:45
Молдова
У Молдові повідомили про хвилю кібератак на держустанови
13:37
Хотів "відмазати" підлеглого від тюрми за $35 тис. СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА
13:30
Ексклюзив
ОПЗЖ
Майже 40% українців вимагають обмеження та припинення повноважень депутатів від проросійських партій, - лідерка руху "Чесно" Думанська
13:07
У Білорусі затримали священника через молитву за українських воїнів
13:04
без світла, свічка блекаут
За минулу добу російські окупанти убили в Україні 5 мирних жителів, ще 8 поранили
13:04
Коронавірус діти
ЄС рекомендує державам-членам вимагати від мандрівників із Китаю тести на коронавірус
12:56
Єнс Столтенберг
НАТО не бачить ознак того, що Путін змінив свої плани й цілі щодо України, – Столтенберг
12:55
Ексклюзив
пенсія
"Це фінансова піраміда, яка рухне": ексміністр соцполітики Рева про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему
12:45
Обстріл цивільного автомобіля на житомирській трасі в березні 2022 року
Обстріл Житомирської траси: правоохоронці ідентифікували військових РФ, через яких у березні 2022 року загинули 13 людей
12:17
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган подзвонив Путіну: закликав припинити вогонь в Україні та розпочати переговори
12:15
Ексклюзив
путлер шойгу
Рано чи пізно Пригожин та Шойгу зжеруть один одного, - військовий експерт Черник
12:14
Михайло Федоров
Михайло Федоров став новатором року за версією Future of Government Awards
12:08
Верховна Рада
"Батьківщина" та "Слуга Народу" відповіли на закиди в небажанні позбавляти мандатів нардепів від ОПЗЖ
12:04
OPINION
Антон Швець
Розгром у Макіївці: російська мобілізація без мобілізації
11:53
Андрій Єрмак
Єрмак поговорив з Салліваном: обговорили зусилля щодо енергобезпеки України
11:29
Розвіддані та аналіз ситуації. У розвідці сказали, на чому базуються прогнози Буданова
11:26
Електроенергія
Дефіцит в енергосистемі продовжує зростати, ситуацію ускладнюють погода і нові обстріли на Сході, – Укренерго
11:25
У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини
11:21
Обстріл Херсонщини 5 січня
Ранком окупанти обстріляли Чорнобаївку й Комишани: під вогнем опинилися будинки, лінії електропередачі та газопровід
11:06
Кримський міст
На Кримському мосту досі тривають ремонтні роботи після вибуху в жовтні, - OSINT-аналітик
11:04
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Енергоатомі сумніваються, що МАГАТЕ зможе взяти під контроль Запорізьку АЕС, найімовірніший сценарій – повернення військовим шляхом
10:53
окупанти, орки
Росіяни обмежили виїзд з тимчасово окупованих Бердянська й Мелітополя, - ЦНС
10:40
БПЛА, дрон, безпілотник
На Харківщині прикордонники знищили дрон російських окупантів з написом "Вертолёт"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV