Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі

Про це інформує в фейсбуці Олександр Ткаченко.

"Щойно завершила роботу Комісія для прийняття-передання Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави", - наголосив Ткаченко.

Міністр культури пише, що ці дві споруди, які розташовані на території заповідника, передали у погодинне безоплатне користування Українській православній церкві з 2016 року згідно з договором, термін якого сплинув 31.12.2022.

"Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу", - роз'яснив Ткаченко.

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За підсумками роботи підписали відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Митрополит Павло не з'явився на останнє засідання комісії, проте це є перешкодою для повернення держмайна. Документи направили й іншій стороні на ознайомлення.

В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української православної церкви, Міністерство культури та інформаційної політики України.

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"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення, дуже важливо дотримуватися процедури охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми й будемо притримуватись надалі", - додав міністр.

Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.

31 грудня ієрархи УПЦ (МП) провели останню службу у Трапезній церкві. Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Цю справу розслідує СБУ, оголошено підозру одному зі священників Лаври, який прославляв "русскій мір".

31 грудня 2022 року, на території Києво-Печерської лаври священнослужителі УПЦ (МП) востаннє зібралися на релігійну зустріч зі своїми парафіянами.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередньо заявляв, що від 1 січня більше не діятиме договір оренди церквою Московського патріархату двох головних храмів Верхньої Лаври. Мова про Успенський собор та Трапезну церкви. У неділю, 1 січня 2023 року, представників Української православної церкви Московського патріархату не допустили до храмів Верхньої лаври. Вони молилися у Нижній.

Митрополит Епіфаній, глава Православної церкви України, звершить Богослужіння з нагоди Різдва Христового 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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