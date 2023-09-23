Проти спортсменів РФ продовжили санкції через порушення антидопінговому кодексу

Про це повідомила пресслужба WADA.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) у грудні 2020 року позбавив РУСАДА статусу відповідності антидопінговому кодексу. Згідно з рішенням CAS, російські спортсмени до грудня 2022 року були позбавлені можливості виступати під прапором та гімном своєї країни на міжнародних змаганнях. Також Росії було заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських та Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.

Наприкінці минулого року президент WADA Вітольд Банька повідомив, що очолювана ним організація не поспішатиме з поновленням РУСАДА в правах через закінчення терміну усунення. У 2023 році WADA не схвалило відповідність РУСАДА після нового закону РФ, який надає РУСАДА повноваження затверджувати національні антидопінгові правила.

Про що йдеться в новому рішенні WADA

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) досі не усунуло невідповідності в національному законодавстві, які були виявлені WADA у вересні 2022 року. Таким чином, РУСАДА все ще не відповідає критеріям Всесвітнього антидопінгового кодексу та не буде відновлено в правах, заявило WADA.

Представники РУСАДА не можуть обіймати посад у WADA, також РУСАДА не може проводити спортивні заходи спільно з WADA та брати участь у них та отримувати фінансування.

Росія не зможе проводити регіональні, континентальні та всесвітні змагання.

На подібних змаганнях в інших країнах на честь перемог російських спортсменів не підніматиметься національний прапор. Росіяни виступали без прапора та національного гімну на трьох останніх Олімпіадах.

"Умови відновлення полягають у тому, що невідповідності, пов'язані з національним законодавством, будуть виправлені в повному обсязі, і що РУСАДА поважає та дотримується всіх правил", - йдеться у заяві.