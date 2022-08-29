Противник постійно обстрілює всю Донеччину, намагаючись знайти шпаринку в нашій обороні, - речниця ОВА Ігнатченко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ситуація залишається вкрай напруженою. Сьогодні, 29 серпня, біля 14.00 був знову обстріляний Слов'янськ, у наслідок чого суттєво пошкоджені й приватні будинки, і багатоповерхівки, пологове відділення лікарні, також будівля однієї з міжнародних організацій. У Слов'янську неспокійно було і вночі, і протягом ранку", - проінформувала речниця Донецької ОВА.



Тетяна Ігнатченко зазначила, що точками напруження залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка також зазнала удару і, на жаль, є інформація про двох загиблих людей. А за попередню добу в області загинуло восьмеро мирних мешканців та семеро отримали поранення.



"Противник постійно веде вогонь як по великих містах, так і по маленьких населених пунктах, буквально по всій області. Ворог намагається просуватися, його просуванню передують масовані обстріли. Наприклад, Авдіївка лише сьогодні вночі й зранку пережила вже кілька масованих обстрілів. У агресора така тактика промацування, аби знайти якусь шпаринку. Але, на щастя, протягом попередніх декількох діб лінія фронту не змінилися, тобто наші військові утримують та залишаються на своїх позиціях", - зауважила Ігнатченко.

27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися наступати у напрямку Слов'янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити

28 серпня, російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, мешканці постраждалих будинків були вчасно евакуйовані

29 серпня речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону