Противник постійно обстрілює всю Донеччину, намагаючись знайти шпаринку в нашій обороні, - речниця ОВА Ігнатченко
Тетяна Ігнатченко, речниця Донецької обласної військової адміністрації, повідомила, що ворог намагається просуватися і його просуванню передують масовані обстріли, але протягом попередніх декількох діб лінія фронту не змінилися, наші військові залишаються на своїх позиціях
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ситуація залишається вкрай напруженою. Сьогодні, 29 серпня, біля 14.00 був знову обстріляний Слов'янськ, у наслідок чого суттєво пошкоджені й приватні будинки, і багатоповерхівки, пологове відділення лікарні, також будівля однієї з міжнародних організацій. У Слов'янську неспокійно було і вночі, і протягом ранку", - проінформувала речниця Донецької ОВА.
Тетяна Ігнатченко зазначила, що точками напруження залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка також зазнала удару і, на жаль, є інформація про двох загиблих людей. А за попередню добу в області загинуло восьмеро мирних мешканців та семеро отримали поранення.
"Противник постійно веде вогонь як по великих містах, так і по маленьких населених пунктах, буквально по всій області. Ворог намагається просуватися, його просуванню передують масовані обстріли. Наприклад, Авдіївка лише сьогодні вночі й зранку пережила вже кілька масованих обстрілів. У агресора така тактика промацування, аби знайти якусь шпаринку. Але, на щастя, протягом попередніх декількох діб лінія фронту не змінилися, тобто наші військові утримують та залишаються на своїх позиціях", - зауважила Ігнатченко.
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