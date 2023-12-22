Противник знову намагається просунутися до дороги від Часового Яру, Сили оборони відбивають атаки, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У рамках наступальної компанії, яка відбувалася влітку восени, були зайняті ряд вигідних позицій - це зокрема панівних висот і необхідних плацдармів, також на деяких ділянках фронту ми опинилися не у зовсім зручних і вигідних позиціях, тобто це низовини, які утримувати достатньо складно. Після того, як сили перейшли до самооборони й до активної оборони противник останні, напевно, півтора місяця дуже-дуже активно тисне застосовуючи величезну кількість живої сили, яка для них є розхідним матеріалом. Вони воюють не так, як вагнери, настільки наполегливо, але користуючись кількістю противник намагається отримувати тактичні успіхи на фронті", - розповідає військовий.

За даними Федоренка, Сили оборони затискають противника і намагаються знищувати його максимальну кількість.

"Десь противник мав незначні тактичні успіхи, але якщо показати в цілому фронту, можна сказати, що Сили оборони на поточний момент ситуацію стабілізували й подальші тактичні успіхи противника, за моїм переконанням, не буде. Дії дуже небезпечний відтінок - це саме дорога від Часового Яру до міста Бахмут і восени цього року саме там відбувалися дуже і дуже жорсткі бойові дії. Тоді противник знаходився на тих рубежах орієнтовано на яких зараз Силам оборони вдалося стабілізувати ситуації, відкинути його на декілька кілометрів. Зараз ситуація повторилася, тобто противник знову підійшов до дороги, намагається там закріпитися, створити там плацдарм для просування на Часів Яр, але титанічною цілодобовою роботою й боям, за моїм переконанням, Силам оборони також вдасться стабілізувати це", - додав командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої штурмової бригади.