"Процес декомунізації": МЗС Польщі звільнило всіх співробітників, які навчались у російському МГИМО
З Міністерства закордонних справ Польщі звільнили всіх випускників Московського державного інституту міжнародних відносин (МГИМО МЗС Росії)
Про це повідомив голова польського МЗС Збігнєв Рау в інтерв’ю виданню Gazeta Polska Codziennie.
За його словами, у відомстві немає випускників МГИМО "вже два місяці", проте кількість звільнених співробітників міністр не назвав.
Збігнєв Рау заявив, що МГИМО був "інвестицією у функціонування російського імперіалізму" та "частиною великого проєкту радянського імперіалізму", а випускники МГИМО мали продовжувати служити інтересам цієї імперії.
"Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні", - сказав міністр.
- Нагадаємо, Польща стала однією з найбільш радикально налаштованих до російської агресії в Україні держав. Вона прийняла чи не найбільшу кількість біженців та постійно надає військову, економічну та політичну підтримку Києву. З цього приводу, у річницю широкомасштабної агресії Росії в Україну, Польщу відвідає президент США Джо Байден, щоби подякувати уряду та народу Польщі за підтримку України і усього демократичного світу.
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