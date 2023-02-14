Про це повідомив голова польського МЗС Збігнєв Рау в інтерв’ю виданню Gazeta Polska Codziennie.

За його словами, у відомстві немає випускників МГИМО "вже два місяці", проте кількість звільнених співробітників міністр не назвав.

Збігнєв Рау заявив, що МГИМО був "інвестицією у функціонування російського імперіалізму" та "частиною великого проєкту радянського імперіалізму", а випускники МГИМО мали продовжувати служити інтересам цієї імперії.

"Нам вдалося закрити дуже важливий процес, який є частиною декомунізації в широкому розумінні", - сказав міністр.