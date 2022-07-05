Процес використання коштів від міжнародних партнерів на відновлення України повинен бути максимально прозорим, - юрист Хавунка
Юрист та керівник "Львівського регуляторного хабу" Тарас Хавунка переконаний, що процес використання коштів, які міжнародні партнери виділяють на відновлення України, повинен бути максимально прозорим та підзвітним
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Що стосується централізації, децентралізації та іншого підходу до розподілення коштів, які надають наші міжнародні партнери на відновлення України, то з цього приводу ще ведеться дискусія. Дискусія полягає в тому, чи будуть ці кошти передаватись до державного бюджету України, або чи будуть конкретні держави реалізовувати проєкти в окремих областях України", - пояснив Хавунка.
Юрист наголосив, що поки розуміння процесу використання коштів на відновлення України немає.
"Лише в процесі ми зможемо побачити як будуть розподілятися кошти на відновлення України. Можливо це буде співпраця з міжнародними технічними організаціями та урядів країн на рівні органів місцевого самоврядування і уряду України. Однак, я переконаний, що є ризик передачі всіх коштів лише до бюджету України. Процес використання коштів на відновлення України повинен бути максимально прозорим та підзвітним", - додав він.
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