Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Що стосується централізації, децентралізації та іншого підходу до розподілення коштів, які надають наші міжнародні партнери на відновлення України, то з цього приводу ще ведеться дискусія. Дискусія полягає в тому, чи будуть ці кошти передаватись до державного бюджету України, або чи будуть конкретні держави реалізовувати проєкти в окремих областях України", - пояснив Хавунка.

Юрист наголосив, що поки розуміння процесу використання коштів на відновлення України немає.

"Лише в процесі ми зможемо побачити як будуть розподілятися кошти на відновлення України. Можливо це буде співпраця з міжнародними технічними організаціями та урядів країн на рівні органів місцевого самоврядування і уряду України. Однак, я переконаний, що є ризик передачі всіх коштів лише до бюджету України. Процес використання коштів на відновлення України повинен бути максимально прозорим та підзвітним", - додав він.

4 липня уряд представив проект плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд