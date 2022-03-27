Процес закінчення війни в Україні затягує лише Путін та його оточення, - Зеленський
Жодні представники не підпишуть мирної угоди – лише Путін, якому для того потрібно виходити зі свого затишного укриття та прибути на зустріч з президентом України
Про це розповів Володимир Зеленськи у розмові з російськими журналістами, інформує Еспресо.TV
"Домовленості повинні у нас бути з президентом Путіним. Гарантери вже нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити, і тягне тільки Путін і його оточення. Хто сяде – Байден? Джонсон? Ердоган? Дуда? – про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо", – упевнений Зеленський.
І жодні ультиматуми, які зараз висуває російська сторона, ніхто не збирається виконувати.
"І коли російська сторона сказала: "Спочатку змінімо закон, потім виведемо танки", ми дивимося на них – не хочу говорити... скажімо так, як на тих, хто неглибоко розуміє політичні процеси з точки зору закону. Тому ми повинні домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім України, РФ і РБ", – додав він.
- Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю, яке вони брали у Зеленського.
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