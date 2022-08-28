"Процвітатимемо під прапором України": Ракицький патріотично привітав Донецьк з Днем міста
Ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України Ярослав Ракицький привітав окупований Донецьк з Днем міста
Привітання Ракицький виклав у Instagram.
"З днем Шахтаря, з днем міста Донецька! Ми процвітали під прапором України і процвітатимемо. Місто троянд розквітне знову і відродиться! Улюблене місто, я вірю, що ти вистоїш і повернешся додому! Миру нам!" - написав Ракицький.
33-річний Ярослав Ракицький виступає з турецький "Адана Демірспор". У березні після початку повномасштабної російської агресії проти України футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року. Решту кар'єри він провів у "Шахтарі".
Центральний захисник зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
- 2 березня Ярослав Ракицький оголосив, що залишає російський "Зеніт".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе