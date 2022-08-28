Привітання Ракицький виклав у Instagram.

"З днем Шахтаря, з днем міста Донецька! Ми процвітали під прапором України і процвітатимемо. Місто троянд розквітне знову і відродиться! Улюблене місто, я вірю, що ти вистоїш і повернешся додому! Миру нам!" - написав Ракицький.

33-річний Ярослав Ракицький виступає з турецький "Адана Демірспор". У березні після початку повномасштабної російської агресії проти України футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року. Решту кар'єри він провів у "Шахтарі".

Центральний захисник зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

2 березня Ярослав Ракицький оголосив, що залишає російський "Зеніт".

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