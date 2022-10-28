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Протягом 2-3 тижнів дефіцит електрики у столиці планують усунути

28 жовтня, 2022 п'ятниця
21:25
Суспільство електрика - розетки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об’єкти критичної інфраструктури

Про це він заявив у себе в telegram.

"У зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50% – сьогодні система енергозабезпечення міста працює в екстренному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці", - йдеться у дописі.

﻿Також він додав, що хоч і на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси - метрополітен столиця зупиняти не збирається.

"Вчергове закликаю киян та бізнес скоротити споживання електроенергії! Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", - додав він.

  • Нагадаємо, у ДТЕК повідомляли, що від обстрілів української енергетичної інфраструктури 18 жовтня шестеро людей зазнали поранень, а одна людина загинула.
  • Кличко повідомив, що через російські обстріли загинуло троє співробітників одного з об’єктів критичної інфраструктури Києва.
  • 28 жовтня Кличко повідомив про підсилення неба над Києвом "новим обладнанням ППО".

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Віталій Кличко
Київщина
війна з Росією
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