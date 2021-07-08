"Протягом 5-10 років": Шмигаль назвав очікувані терміни вступу України в ЄС та НАТО
Україна прагне отримати членство у Європейському Союзі та НАТО через 5-10 років
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю литовському виданню LRT, переклад якого опублікований на Урядовому порталі.
"Україна прагне вступити до ЄС та НАТО у найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5-10 років. Важливим питанням щодо європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ. Звісно, що питання щодо вступу України до ЄС залежить не лише від нас, а й від 27 інших країн", - сказав глава уряду.
За його словами, європейські партнери зазначають, що Україна досягає прогресу у реформах.
"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - додав Шмигаль.
Він додав, що ЄС уже став головним торгівельним партнером України.
"Одним із ключових наших пріоритетів стала підготовка до оновлення торгівельної частини Угоди про асоціацію. Також продовжуємо працювати в контексті інтеграції України у цифровий та енергетичний ринки, працюємо над підписанням "промислового", "авіаційного" та "митного" безвізів", - розповів Шмигаль.
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