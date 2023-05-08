Протягом 9 місяців битви за Бахмут росіяни втратили 100 тис. особового складу

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

Череватий розповів, що в середньому за добу на Лиманському та Бахмутському напрямку ворог використовує близько 25 тис. снарядів, тобто снарядного голоду росіяни не відчувають.

"Заяви глави ПВК Вагнер про боєприпаси пов’язані, найімовірніше, з тим, що він взяв на себе занадто багато обіцянок зі взяття Бахмута та придумує ці нісенітниці про снарядний голод, оскільки, крім втрати живої сили, ніяких перемог за ним немає. Ба більше, ані військове керівництво РФ, ані російські в’язні вже не бажають поповнювати лави цієї організації, оскільки розуміють, що це квиток в один бік", - зазначив він

Крім того Сергій Череватий зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог втратив близько 100 тис. живої сили впродовж останніх 9 місяців.

"Але це орієнтовний підрахунок. Впевнений, що подальша верифікація приведе лише до збільшення цієї цифри. Це природно, оскільки ворог використовує так звані м’ясні атаки особового складу як головний метод ведення війни", - додав він.