Протягом дня можливі звуки вибухів: на Київщині проводять навчання саперів
Сьогодні, 7 вересня, у Вишгородському районі проводять навчання саперів, під час якого планується ліквідація вибухонебезпечних предметів. Мешканці можуть чути вибухи
Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у телеграмі.
"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій!", - пише КОДА.
- Сьогодні, 7 вересня, у Борисполі Київської області на території одного з підприємств сталася пожежа, постраждалих немає.
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