Протягом дня можливі звуки вибухів: на Київщині проводять навчання саперів

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація у телеграмі.

"Сьогодні, 7 вересня, на території Вишгородського району проводяться навчання саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах Київської області протягом дня можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій!", - пише КОДА.

Сьогодні, 7 вересня, у Борисполі Київської області на території одного з підприємств сталася пожежа, постраждалих немає.

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