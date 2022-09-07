У Борисполі сталася пожежа в районі вокзалу, мер наголосив на відсутності диверсії чи обстрілу

Про це повідомив міський голова Борисполя Володимир Борисенко у фейсбуці.

"У нас у місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є ворожою диверсією чи прильотом. Це пожежа на підприємстві у районі залізничного вокзалу. Все під контролем. Ви могли чути в місті вибухи, тут є біопаливо, яке могло вибухнути. Але ще раз повторюю, що це не приліт. З'ясовуємо причини пожежі, ДСНС уже працює", - сказав Борисенко у відеозверненні.

На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вчора 5 вересня у Києві спостерігалося сильне задимлення повітря, що спричинено пожежами у Київській області, але ситуація під контролем пожежників.

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