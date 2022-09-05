Рятувальники тримають ситуацію із торф'яними пожежами навколо Києва під контролем, - ДСНС

Про це запевнили у ДСНС.

На даний момент торф’яні пожежі відбуваються у двох місцях: у с. Соснівка, Вишгородського району та у с. Перше Травня, Броварського району.

"Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж. Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно!" – пишуть у ДСНС.

У Київській МДА повідомили, що у місті спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області.

"У разі задимлення необхідно дотримуватись рекомендацій фахівців: тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, а також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря. Окрім цього, радять пити багато води та робити вологе прибирання. Якщо з’явилася задишка та кашель, необхідно звернутися до лікаря. Радіаційний фон у місті – у нормі", - написали у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, поблизу Києва гасять торф'яну пожежу. У столиці просять зачинити вікна та не виходити на вулицю через сильне задимлення

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