Київ знову накрив смог: рятувальники гасять осередок займання торфовищ
Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу. У столиці просять зачинити вікна та не виходити на вулицю через сильне задимлення
Про це інформує в фейсбуці ДСНС України.
"Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.
Нині рятувальники ліквідували осередки загоряння торфовищ у сулах Здвижівка, Шибене та Стоянка Бучанського району, а також Феневичі Вишгородського району.
Жителям регіону радять до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, удома увімкнути на максимум очищувач повітря, а якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння - зверніться до медзакладу.
- 1 вересня, у Києві також спостерігалося задимлення та неприємний запах через гасіння пожеж у екосистемах.
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