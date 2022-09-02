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Київ знову накрив смог: рятувальники гасять осередок займання торфовищ

2 вересня, 2022 п'ятниця
09:42
Суспільство Київ

Поблизу Києва гасять торф'яну пожежу. У столиці просять зачинити вікна та не виходити на вулицю через сильне задимлення

Про це інформує в фейсбуці ДСНС України.

"Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.

Нині рятувальники ліквідували осередки загоряння торфовищ у сулах Здвижівка, Шибене та Стоянка Бучанського району, а також Феневичі Вишгородського району.

Жителям регіону радять до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, удома увімкнути на максимум очищувач повітря, а якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння - зверніться до медзакладу.

  • 1 вересня, у Києві також спостерігалося задимлення та неприємний запах через гасіння пожеж у екосистемах.

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екологія
Вишгород
Київщина
ДСНС
новини Києва
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