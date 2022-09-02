Про це інформує в фейсбуці ДСНС України.

"Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинено пожежею у Київській області, а саме, у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф’яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.

Нині рятувальники ліквідували осередки загоряння торфовищ у сулах Здвижівка, Шибене та Стоянка Бучанського району, а також Феневичі Вишгородського району.

Жителям регіону радять до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, удома увімкнути на максимум очищувач повітря, а якщо з’явилася задишка, кашель або безсоння - зверніться до медзакладу.

1 вересня, у Києві також спостерігалося задимлення та неприємний запах через гасіння пожеж у екосистемах.