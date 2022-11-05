Протягом доби росіяни завдали чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей
Про це повідомив Генштаб у facebook.
"За наявною інформацією, продовжено перевірку бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь до 14 листопада поточного року. Зберігається загроза завдання авіаційних ударів, включно з використанням ударних БпЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь", - йдеться у дописі.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Слобожанський напрямок – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;
Куп’янський та Лиманський напрямки – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;
Бахмутський напрямок – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;
Авдіївський напрямок – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
Новопавлівський напрямок – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;
Запорізький напрямок – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.
На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.
- 5 листопада речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що на Донеччині противник намагається вже чотири місяці прорвати оборону ЗСУ.
- Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, повідомив, що противник спрямовується на південний схід та робить спроби вийти на Бахмут через Авдіївку, Мар'їнку.
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