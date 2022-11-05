На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 30 тис. особового складу РФ, - речник Східного угруповання військ
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що на Донеччині противник намагається вже чотири місяці прорвати оборону ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Бахмут - це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. На цьому напрямку противник є найагресивнішим, з концентрацією максимальних своїх сил. Ворог використовує регулярні Збройні сили РФ та приватні військові угруповання. У районі Бахмута зараз зосереджено близько 30 тис. особового складу РФ", - наголосив Череватий.
За його словами, українські військовослужбовці щоденно проявляють героїзм та мужність.
"Та демонструють нестандартні дії неочікувані для противника. Щодня зриваючи атаки та плани ворога", - повідомив Череватий.
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