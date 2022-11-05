Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмут - це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. На цьому напрямку противник є найагресивнішим, з концентрацією максимальних своїх сил. Ворог використовує регулярні Збройні сили РФ та приватні військові угруповання. У районі Бахмута зараз зосереджено близько 30 тис. особового складу РФ", - наголосив Череватий.

За його словами, українські військовослужбовці щоденно проявляють героїзм та мужність.

"Та демонструють нестандартні дії неочікувані для противника. Щодня зриваючи атаки та плани ворога", - повідомив Череватий.

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З 24 лютого в Україні ліквідовано 75 тис. 440 окупантів, знищено 5601 броньовану машину, 2758 танків, 1462 безпілотники та 202 системи ППО

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