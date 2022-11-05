Про це повідомляє CNN.

За даними американського телеканалу, 1300 терміналів Starlink, які забезпечують ЗСУ супутниковим зв'язком та дозволяють координувати артилерійські удари та керувати безпілотниками, відключилися 24 жовтня.

За інформацією CNN причиною стали проблеми із фінансуванням цих терміналів, які Україна отримала від компанії американського мільярдера Ілона Маска SpaceX.

Телеканал припускає, що відключення нібито стало величезною проблемою для українських військових.

3 жовтня у твіттері Ілона Маска з'явилася серія провокаційних твітів із планом з досягнення миру в Україні. Серед пунктів плану були пропозиції провести повторний "референдум" на тимчасово окупованих територіях України та віддати Росії Крим.

14 жовтня SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні через великі збитки, які несе компанія.

24 жовтня Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться його фінансувати.

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