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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Ворог лізе зі всіх щілин, пробує просунутися до Авдіївки та вийти на Бахмут через південь, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
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Ворог лізе зі всіх щілин, пробує просунутися до Авдіївки та вийти на Бахмут через південь, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай

5 листопада, 2022 субота
10:02
війна з Росією

Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, повідомив, що противник спрямовується на південний схід та робить спроби вийти на Бахмут через Авдіївку, Мар'їнку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Східному фронті ситуація некритична, однак противник лізе зі всіх щілин. Не можу називати населений пункт, але скажу, що вся посадка, яка поряд з нами, за вчорашній вечір засіяна ворожими тілами. Біля Авдіївки ворог пробує просунутися, а біля Бахмута стало трохи тихіше. Противник спрямовується на південний схід та робить спроби вийти на Бахмут через південь, тобто через Авдіївку, Мар'їнку", - прокоментував командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України.

Євгеній Оропай зазначив, що росіяни активно обстрілюють всі наші позиції, а також прифронтові міста та села.

"Противник постійно робить спроби заходити групами, тобто після знищення першої групи через 2-3 години може вже заходити друга група. Ми виходимо потім дивитися, кого відправляють і бачимо, що зв'язку або якихось рацій у них немає. Останні три - чотири групи були без зв'язку і дуже легка амуніція, одягнені також дуже погано, тобто людей просто відправляють на забій", - підсумував Оропай.

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Україна
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
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