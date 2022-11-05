Ворог лізе зі всіх щілин, пробує просунутися до Авдіївки та вийти на Бахмут через південь, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай
Євгеній Оропай, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, повідомив, що противник спрямовується на південний схід та робить спроби вийти на Бахмут через Авдіївку, Мар'їнку
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Східному фронті ситуація некритична, однак противник лізе зі всіх щілин. Не можу називати населений пункт, але скажу, що вся посадка, яка поряд з нами, за вчорашній вечір засіяна ворожими тілами. Біля Авдіївки ворог пробує просунутися, а біля Бахмута стало трохи тихіше. Противник спрямовується на південний схід та робить спроби вийти на Бахмут через південь, тобто через Авдіївку, Мар'їнку", - прокоментував командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України.
Євгеній Оропай зазначив, що росіяни активно обстрілюють всі наші позиції, а також прифронтові міста та села.
"Противник постійно робить спроби заходити групами, тобто після знищення першої групи через 2-3 години може вже заходити друга група. Ми виходимо потім дивитися, кого відправляють і бачимо, що зв'язку або якихось рацій у них немає. Останні три - чотири групи були без зв'язку і дуже легка амуніція, одягнені також дуже погано, тобто людей просто відправляють на забій", - підсумував Оропай.
- 29 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що заяви росіян про успіхи в районі Бахмута в Донецькій області не відповідають дійсності
- 31 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за добу противник 40 разів безуспішно наступав на Авдіївському напрямку
- 3 листопада офіцер ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, що ворог намагається вийти на оперативний простір, щоб захопити Бахмут та Авдіївку
- 4 листопада Ярослав Лисенко, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини повідомив, що біля Авдіївки зараз найбільш напружена ділянка Донецького фронту
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе