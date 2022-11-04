Про це він розповів в етері Еспресо.



"Навколо Авдіївки ведуться важкі бої, там зараз найбільш напружена ділянка Донецького фронту. Це все межує з населеними пунктами Піски, Водяне, які є однією лінією, та захищає нас з півдня від ворога. Мар'їнка і Курахове є нашими, а це 15-20 км від Донецька, тобто ми практично нічого не втратили й тримаємося", - прокоментував боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України.



Ярослав Лисенко зазначив, що зараз немає тієї артилерійської навали противника, як це було у квітні.



"Ворог здійснює якісь атаки та намагається зайняти сірі зони, але ніякого успіху росіяни тут не мають, а тимчасово зайняті противником 300 чи 50 метрів – це смішно. Лінія зіткнення гнучка та жива, відповідно, може рухатися. Головне наше завдання – зберегти особовий склад, тому можемо відступити за якесь кукурудзяне поле, але потім ми відіб'ємо вже півтора кілометра завдяки західній артилерії", - пояснив Лисенко.

29 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що заяви росіян про успіхи в районі Бахмута в Донецькій області не відповідають дійсності

31 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за добу противник 40 разів безуспішно наступав на Авдіївському напрямку

3 листопада офіцер ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, що ворог намагається вийти на оперативний простір, щоб захопити Бахмут та Авдіївку

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