Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На всій лінії фронту від Бахмута до Мар’їнки тривають інтенсивні спроби ворога знайти прогалини в оборонних порядках ЗСУ, щоб вийти на оперативний простір та захопити Бахмут та Авдіївку. Відчувається, що до ворога прибуло поповнення. Вони воюють невміло, але постійно", - підкреслив Прозапас.

За його словами, 24/7 під вогневим ураженням перебувають українські бійці та дають відсіч спробам ворога атакувати порядки ЗСУ.

"Кожен день тривають обстріли, але концентрованого удару не спостерігається. Ворог постійно тисне на лінію фронту, щоб розосередити наші сили та знайти слабкі місця, але противнику це не вдасться", - зауважив Прозапас.

29 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що заяви росіян про успіхи в районі Бахмута в Донецькій області не відповідають дійсності.

Заяви власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про задовільні темпи просування найманців на Донбасі різко суперечать нормам, які прописані у російській військовій доктрині

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