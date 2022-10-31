За добу противник 40 разів безуспішно наступав на Авдіївському напрямку, - начальник міської ВА Барабаш
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за останню добу противник здійснив понад 40 атак на позиції ЗСУ
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація на нашому напрямку докорінно не змінилась. Навпаки, тільки загострюється. Вчора та сьогодні ворог вів дуже активні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Зокрема, в напрямку населених пунктів Веселе, Камʼянка, Красногорівка та Первомайське", - розповів Барабаш.
Голова Авдіївської міської ВА зауважив, що жодна з атак противника успіху не мала
"За добу ворог понад 40 разів атакував позиції Збройних Сил України. Жодна із цих атак не була успішною для противника. Росіяни атакували масовано з усіх напрямків. Зокрема, в районі населеного пункту Красногорівка росіяни залучили 4 танки та 6 БМП. Так вони намагались на швидкості зайти та розбити нашу оборону. Проте це їм не вдалось", - додав він.
- 29 жовтня в етері телеканалу “Еспресо” речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що російська армія на Авдіївському напрямку у Донецькій області здійснила 41 спробу штурму, в окупантів - величезні втрати
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