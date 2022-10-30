"Поля вкриті тілами": на Авдіївському напрямку у росіян величезні втрати, - речник Східного угрупування військ Череватий
29 жовтня російська армія на Авдіївському напрямку у Донецькій області здійснила 41 спробу штурму, в окупантів - величезні втрати
Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.
"Росіяни багато йдуть на штурм. На Авдіївському напрямку, не сама Авдіївка. Вони за добу вдались до 41 штурмової дії. Дуже величезні в них втрати. Вони чомусь не забирають своїх солдатів. Всі поля покриті ними і стоїть трупний сморід. Це те, про що вони не говорять і до чого не домальовують перемог. Величезні втрати у них там", - розповів він.
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