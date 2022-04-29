Протягом доби російські війська обстрілювали Харків з градів і смерчів, загинули п'ятеро людей

Про це у Telegram розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



"За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів, з них двічі – з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", – заявив він.



Синєгубов зазначив, що у порівнянні з попереднім тижнем, обстрілів саме Харкова стало значно менше, але перебувати на вулицях досі вкрай небезпечно – жертви серед мирного населення фіксують щодня. За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 – отримали поранення.

За його словами, від вогню окупантів постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка. Війська РФ також наносили артилерійські, мінометні та танкові удари по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.

"Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку. ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34", – додав голова ОВА.

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що росіяни постійно бомбардують місто Ізюм Харківської області та використовують цивільних українців як живий щит, щоб сховатися від Збройних сил України.

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