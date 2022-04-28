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Головна війна з Росією Росіяни постійно бомбардують Ізюм, використовують цивільних як живий щит, щоб сховатися від ЗСУ, - депутат міськради
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Росіяни постійно бомбардують Ізюм, використовують цивільних як живий щит, щоб сховатися від ЗСУ, - депутат міськради

28 квітня, 2022 четвер
16:13
війна з Росією Знищений Ізюм

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що росіяни постійно бомбардують місто Ізюм Харківської області та використовують цивільних українців як живий щит, щоб сховатися від Збройних сил України

Він поділився інформацією в етері телеканалу "Еспресо".

"В Ізюмі постійно лунають вибухи. Не було жодного дня, щоб у місті було тихо. Окупанти продовжують бомбардувати місто й боротися з силами Територіальної оборони та Збройними силами України. Мені здається, російські окупанти тримають цивільних ізюмчан як заручників і використовуючи їх як живий щит, ховаються від ЗСУ", - зазначив Стрельник.

Депутат додав, що гуманітарна ситуація в міста катастрофічна, російські окупанти зруйнували всі лікарні. Проте містяни з нетерпінням чекають на визволення Ізюма й чинять спротив окупантам - в жодному разі не йдуть на співпрацю.

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"За нашою інформацією, в Ізюмі лишається бл 10-15 тис місцевих мешканців. На всі пропозиції уряду України, керівництва Харківської ОВА, міської влади й навіть волонтерів окупанти відмовляють у наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки найелементарнішого: їжі, води, ліків. Окупанти також не дають можливість евакуювати дітей, жінок, людей похилого віку", - зауважив Максим Стрельник.

  • За інформацією Defense Express, Кремль призначив начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Гєрасімов новим керівником наступу російських окупаційних військ на Ізюмському напрямку.
  • В Ізюмі під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста та знищила чимало ворогів, однак один наш захисник загинув.

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Новини
Харківська область
російська агресія
Ізюм
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