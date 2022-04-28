Росіяни постійно бомбардують Ізюм, використовують цивільних як живий щит, щоб сховатися від ЗСУ, - депутат міськради

Він поділився інформацією в етері телеканалу "Еспресо".



"В Ізюмі постійно лунають вибухи. Не було жодного дня, щоб у місті було тихо. Окупанти продовжують бомбардувати місто й боротися з силами Територіальної оборони та Збройними силами України. Мені здається, російські окупанти тримають цивільних ізюмчан як заручників і використовуючи їх як живий щит, ховаються від ЗСУ", - зазначив Стрельник.



Депутат додав, що гуманітарна ситуація в міста катастрофічна, російські окупанти зруйнували всі лікарні. Проте містяни з нетерпінням чекають на визволення Ізюма й чинять спротив окупантам - в жодному разі не йдуть на співпрацю.



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"За нашою інформацією, в Ізюмі лишається бл 10-15 тис місцевих мешканців. На всі пропозиції уряду України, керівництва Харківської ОВА, міської влади й навіть волонтерів окупанти відмовляють у наданні будь-яких гуманітарних коридорів для доставки найелементарнішого: їжі, води, ліків. Окупанти також не дають можливість евакуювати дітей, жінок, людей похилого віку", - зауважив Максим Стрельник.

За інформацією Defense Express, Кремль призначив начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Гєрасімов новим керівником наступу російських окупаційних військ на Ізюмському напрямку.

В Ізюмі під час виконання спецзавдання ЗСУ, диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста та знищила чимало ворогів, однак один наш захисник загинув.