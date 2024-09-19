Ворог намагався проводити штурми навіть на мотоциклах: боєць ЗСУ Барна про Сіверський напрямок
Степан Барна, командир підрозділу "БАРНІ" мотопіхотного батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс" зазначив, що ворог здійснює штурми переважно піхотою, однак була спроба прориву групи з 30 окупантів на 15 мотоциклах
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог на Сіверському напрямку, як і на інших, намагається кожного дня здійснювати штурмові дії різного характеру. Переважно відбуваються штурми за участі ворожої піхоти. Два дні тому противник робив спроби штурмувати навіть на мотоциклах. Була група приблизно 15 мотоциклів, на кожному з них по два окупанти, які мали намір прорватися вглиб території, яку контролюють Сили оборони України. Однак вся ця група знищена, а наступальні дії противника зупинені", - зауважив командир підрозділу "БАРНІ".
За його словами, 10-та ОГШБр "Едельвейс" на Сіверському напрямку перебуває вже два роки, на ці позиції бригада зайшла у вересні 2022 року.
"Хочу сказати, що зоною відповідальності нашого батальйону є переважно польова місцевість. Тому, якщо говорити про успіхи, то вони зводяться до того, що ми втратили посадку чи поле або ж їх повернули. Очевидно, ми орієнтуємося по певних населених пунктах, але ключове завдання – втриматися у своїй зоні відповідальності", - підкреслив Степан Барна.
- 19 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. За 18 вересня російська армія на війні в Україні втратила 1130 військових. Українські захисники знищили 14 ворожих танків та 13 бойових броньованих машин
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