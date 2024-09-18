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На фронті зафіксували 103 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках

Катерина Ганжа
18 вересня, 2024 середа
17:54
Війна з Росією ЗСУ

Сьогодні, 18 вересня, на фронті зафіксували 103 бойових зіткнення. Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Зазначається, що окупанти продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, аби не допустити просування противника вглиб української території.

Яка ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник за підтримки авіації намагається штурмувати позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни дев’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день армія РФ здійснила сім атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського та Макіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в українській обороні поблизу Верхньокам’янського. Один штурм українські воїни відбили, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників поблизу Часового Яра та Ступочок. Водночас авіація противника завдала ударів  КАБами та НАРами по Часовому Яру та Дружківці. 

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в українську оборону в районах Дачного, Щербинівки, Неліпівки та Нью-Йорка.  По Щербинівці та Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Михайлівки та Красного Яру. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, три боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 26 разів у бік Цукуриного, Українська, Георгіївки, Дальнього та Костянтинівки.  Двадцять три спроби окупантів просунутися вперед вже відбили.

На Времівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак неподалік Катеринівки та Богоявленки. Три бої ще не завершилися.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. Водночас ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по П’ятихатках та Жереб’янках.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Також чотири рази ворог безуспішно атакував українських оборонців на Придніпровському напрямку.

Операція в Курській області

В Генштабі повідомляють, що операція в Курській області триває.

"Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБами по власній території", - йдеться у повідомленні.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1130 військових. Сили оборони знищили 6 танків та 25 безпілотників.
Теги:
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
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