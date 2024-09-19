В YASNO розвінчали три найпоширеніші міфи про сонячні електростанції

Про це повідомила пресслужба компанії YASNO.

Сонячна електростанція виробляє електроенергію лише влітку.

Насправді ні. У похмуру погоду станція може генерувати 10-25% від звичайних показників.

"Цього вистачить, аби покрити окремі потреби будинку. Решту ж обсягу можна докупити з мережі", - пояснили енергетики.

Поліпшити роботу станції в холодну пору року можна, якщо змінити її нахил і регулярно чистити поверхню від снігу та листя.

Сонячні станції потрібно накривати від дощу та граду.

"Сонячні панелі тільки здаються крихкими, але ззовні вони захищені міцним гартованим склом і рамою з анодованого алюмінію, тому стійкі до погодних умов", - зазначили у YASNO.

Власник станції не може продавати згенеровану електроенергію.

"Якщо станція встановлена вдома, то її власник може продавати електроенергію за "зеленим" тарифом. А для бізнесу є механізм самовиробництва: станція виробляє надлишкові кВт-год — постачальник купує їх за ринковою ціною", – розповіли у компанії.

Нагадаємо, віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож, якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - зазначав він.